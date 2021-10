Uomini e Donne anticipazioni 6 ottobre: arriva il primo bacio dell’edizione 2021/2022 del trono classico (Di mercoledì 6 ottobre 2021) A Uomini e Donne i protagonisti del parterre del trono over hanno già intessuto le prime relazioni e ci sono stati anche degli avvicinamenti importanti. Ida Platano, tra tutti, ha cominciato una significativa nuova conoscenza con Marcello. Anche se tra vari alti e bassi, il Cavaliere e la Dama si sono sempre dichiarati piuttosto presi e sono andati avanti nella loro relazione, anche a livello fisico. Nel trono classico, invece, ancora nessun avvicinamento significativo tra tronisti e corteggiatori, ma le cose sembra che stiano cambiando. Infatti, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata del 6 ottobre, finalmente andrà in onda il primo bacio tra i protagonisti più giovani. Sarà ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ai protagonisti del parterre delover hanno già intessuto le prime relazioni e ci sono stati anche degli avvicinamenti importanti. Ida Platano, tra tutti, ha cominciato una significativa nuova conoscenza con Marcello. Anche se tra vari alti e bassi, il Cavaliere e la Dama si sono sempre dichiarati piuttosto presi e sono andati avanti nella loro relazione, anche a livello fisico. Nel, invece, ancora nessun avvicinamento significativo tra tronisti e corteggiatori, ma le cose sembra che stiano cambiando. Infatti, secondo ledidella puntata del 6, finalmente andrà in onda iltra i protagonisti più giovani. Sarà ...

