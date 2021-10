Travolta dal padre con il trattore mentre stava lavorando (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Una donna di 38 anni ha perso la vita a causa di un terribile incidente avvenuto oggi, nelle campagne nei pressi del Comune di Posta, in provincia di Rieti. La vittima è stata investita da un trattore guidato dal padre. Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava percorrendo a piedi una strada di campagna quando è stata Travolta dal mezzo che con un caricatore frontale trasportava una rotoballa. Il conducente, probabilmente a causa della scarsa visibilità, non si è accorto della donna e l'ha investita. La 38enne, peraltro, secondo la ricostruzione dei carabinieri, avrebbe cercato di spostarsi il più possibile verso la rete che circoscriveva la strada ma non trovando più spazio per muoversi è finita sotto il mezzo. Il padre ha chiamato immediatamente i soccorsi: sul posto, insieme ai ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Una donna di 38 anni ha perso la vita a causa di un terribile incidente avvenuto oggi, nelle campagne nei pressi del Comune di Posta, in provincia di Rieti. La vittima è stata investita da unguidato dal. Secondo una prima ricostruzione, la vittimapercorrendo a piedi una strada di campagna quando è statadal mezzo che con un caricatore frontale trasportava una rotoballa. Il conducente, probabilmente a causa della scarsa visibilità, non si è accorto della donna e l'ha investita. La 38enne, peraltro, secondo la ricostruzione dei carabinieri, avrebbe cercato di spostarsi il più possibile verso la rete che circoscriveva la strada ma non trovando più spazio per muoversi è finita sotto il mezzo. Ilha chiamato immediatamente i soccorsi: sul posto, insieme ai ...

