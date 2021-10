Torino | si dimette il medico Minafra | le accuse di Juric la causa

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) In casasiilsocialedelle continuedisulla gestione degli infortunati Scossone in casanello staff. Paoloha infatti rassegnato le sue dimissioni dal ruolo disociale dopo i recenti attacchi di Ivanin merito alla gestione degli infortunati. Al momento, però, non è ancora certo che il club granata accetti la decisione didi andare via. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Fprime86 : RT @CalcioPillole: Proseguono gli scossoni all'interno dell'ambiente #Torino: #Juric guida la rivoluzione granata - infoitcultura : Torino, dopo le parole di Juric si dimette il dottor Minafra - CalcioPillole : Proseguono gli scossoni all'interno dell'ambiente #Torino: #Juric guida la rivoluzione granata - GiGhi50 : Scuola, 'snaturato'il progetto Bimbi Svegli con passeggiate nel verde e incontri coi migranti: il maestro si dimett… - 10100elis : RT @GandolfoDomini1: Il #greenpass è un abominio. Si dimette il vicedirettore del Conservatorio di Torino. -

Ultime Notizie dalla rete : Torino dimette

GianlucaDiMarzio.com

Al voto sia alcuni capoluoghi di regione, come Roma, Milano,, Bologna e Trieste, sia comuni piccoli o debuttanti. Si voterà anche lunedì dalle 7 alle 13 e, in caso di ballottaggio, si tornerà ......50 a settimana prezzo bloccato Attiva Ora Tutti i contenuti del sito, il quotidiano e gli allegati in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Leggi anche, riecco l'...Il dottor Minafra, medico del Torino, avrebbe deciso di licenziarsi a causa delle parole pronunciate dal tecnico Juric, in merito al caso infortuni, nel post-partita contro la Juventus ...In casa Torino si dimette il medico sociale Minafra a causa delle continue accuse di Juric sulla gestione degli infortunati Scossone in casa Torino nello staff medico. Paolo Minafra ha infatti rassegn ...