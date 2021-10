Nuovo cartone in friulano su Telefriuli “Horaci l’Inuit” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) È tutto pronto per la sesta stagione di Maman!, che accompagnerà i più piccoli anche alla scoperta dell’Artico e dei suoi abitanti! La trasmissione televisiva in lingua friulana, frutto di una co-produzione dell’ARLeF – Agjenzie Regionâl pe Lenghe Furlane e di Telefriuli, porterà sul piccolo schermo un nuovissimo cartone animato: “Horaci l’Inuit”, serie catalana, già tradotta in spagnolo e inglese e ora in marilenghe grazie all’ARLeF che lo ha prodotto su licenza di Videoplugger Ltd. Il cartoon è stato pensato per i bambini dai 3 ai 6 anni, ma le avventure di Horaci e Sedna – due piccoli eschimesi che cercano di difendere il loro ecosistema unico, pieno di orsi polari, igloo, kayak e sciamani – sapranno certamente coinvolgere anche i bambini più grandi, grazie al ritmo che contraddistingue le ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) È tutto pronto per la sesta stagione di Maman!, che accompagnerà i più piccoli anche alla scoperta dell’Artico e dei suoi abitanti! La trasmissione televisiva in lingua friulana, frutto di una co-produzione dell’ARLeF – Agjenzie Regionâl pe Lenghe Furlane e di, porterà sul piccolo schermo un nuovissimoanimato: “”, serie catalana, già tradotta in spagnolo e inglese e ora in marilenghe grazie all’ARLeF che lo ha prodotto su licenza di Videoplugger Ltd. Il cartoon è stato pensato per i bambini dai 3 ai 6 anni, ma le avventure die Sedna – due piccoli eschimesi che cercano di difendere il loro ecosistema unico, pieno di orsi polari, igloo, kayak e sciamani – sapranno certamente coinvolgere anche i bambini più grandi, grazie al ritmo che contraddistingue le ...

Nuovo cartone in friulano su Telefriuli "Horaci l'Inuit" È tutto pronto per la sesta stagione di Maman!, che accompagnerà i più piccoli anche alla scoperta dell'Artico e dei suoi abitanti! La ...

