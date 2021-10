Napoli, De Laurentiis cambia idea su Insigne: la svolta! (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il rapporto che lega Lorenzo Insigne e il Napoli sembra, finalmente, poter proseguire senza ulteriori intoppi. Aurelio De Laurentiis, stando a quanto riportato da calciomercato.com, ha deciso di avvicinarsi alle richieste dell’entourage di Insigne offrendo un contratto da circa 4 milioni di euro. L’ottimismo cresce. Il Napoli sembra più vicino a blindare il suo capitano che, fino a qualche mese fa sembrava sul punto di partenza. Entro fine mese è previsto l’ultimo e, probabilmente, decisivo incontro per concludere la trattativa nel migliore dei modi. LEGGI ANCHE: Nations League, Italia-Spagna: le formazioni ufficiali. Mancini sorprende tutti! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il rapporto che lega Lorenzoe ilsembra, finalmente, poter proseguire senza ulteriori intoppi. Aurelio De, stando a quanto riportato da calciomercato.com, ha deciso di avvicinarsi alle richieste dell’entourage dioffrendo un contratto da circa 4 milioni di euro. L’ottimismo cresce. Ilsembra più vicino a blindare il suo capitano che, fino a qualche mese fa sembrava sul punto di partenza. Entro fine mese è previsto l’ultimo e, probabilmente, decisivo incontro per concludere la trattativa nel migliore dei modi. LEGGI ANCHE: Nations League, Italia-Spagna: le formazioni ufficiali. Mancini sorprende tutti! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

sscnapoli : ?? @ADeLaurentiis si complimenta con Manfredi, nuovo Sindaco di Napoli. ?? - Diego31883 : RT @cmdotcom: #Napoli, De Laurentiis cambia idea su #Insigne: la mossa a sorpresa per il rinnovo - Salvato95551627 : RT @Ftbnews24: ?? #Napoli, De Laurentiis non dimentica l’ammutinamento: anche Maksimovic in tribunale #Napoli #NapoliSpartak #UEL #Fiorentin… - InNotizia : “Con De Laurentiis ci siamo sentiti sia prima delle elezioni che dopo. Il Napoli è una delle grandi risorse della c… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Napoli: Manfredi, lo scudetto? sarei il più felice 'Già sentito De Laurentiis, squadra grande risorsa' -