LIVE Ciclismo su pista, Europei 2021 in DIRETTA: ARGENTO PATERNOSTER nell’eliminazione! azzurre a caccia dell’oro nell’inseguimento! (Di mercoledì 6 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.31: Problemi in partenza per Davide Boscaro che ha lasciato troppo tempo nella prima parte ed ha chiuso terzo con 1’00?967. Tocca allo spagnolo Martinez Chorro 20.28: Grande finale del tedesco Eilers che va al comando con 1’00?265 sopravanzando Hohne che gli era stato davanti per quasi tutta la gara. Ora tocca all’azzurro Davide Boscaro, rivelazione di questa mattina 20.26: Nettamente in testa il tedesco Hohne che va al comando con 1’00?425. Ora il tedesco Eilers 20.22: Il ceco Wagner chiude con 1’01?337, primo tempo di riferimento. Tocca al tedesco Hohne 20.20: In partenza Wagner per la Repubblica ceca, primo degli otto finalisti del km da fermo 20.10: Ora le premiazioni e poi la finale del km da fermo 20.05: Bella gara dell’azzurra a cui è mancato qualcosa solo nel finale ma questa è la sua gara prediletta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.31: Problemi in partenza per Davide Boscaro che ha lasciato troppo tempo nella prima parte ed ha chiuso terzo con 1’00?967. Tocca allo spagnolo Martinez Chorro 20.28: Grande finale del tedesco Eilers che va al comando con 1’00?265 sopravanzando Hohne che gli era stato davanti per quasi tutta la gara. Ora tocca all’azzurro Davide Boscaro, rivelazione di questa mattina 20.26: Nettamente in testa il tedesco Hohne che va al comando con 1’00?425. Ora il tedesco Eilers 20.22: Il ceco Wagner chiude con 1’01?337, primo tempo di riferimento. Tocca al tedesco Hohne 20.20: In partenza Wagner per la Repubblica ceca, primo degli otto finalisti del km da fermo 20.10: Ora le premiazioni e poi la finale del km da fermo 20.05: Bella gara dell’azzurra a cui è mancato qualcosa solo nel finale ma questa è la sua gara prediletta ...

