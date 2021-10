Le tensioni del governo italiano divampano sulla riforma fiscale (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Le divisioni nel governo italiano si sono ampliate martedì quando la Lega di destra ha disertato una riunione del gabinetto che ha approvato il quadro di una contestata riforma fiscale promessa all’Unione europea. Il disegno di legge, volto a ridurre le imposte sul reddito ea semplificare il sistema, era stato inizialmente promesso entro la fine Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Le divisioni nelsi sono ampliate martedì quando la Lega di destra ha disertato una riunione del gabinetto che ha approvato il quadro di una contestatapromessa all’Unione europea. Il disegno di legge, volto a ridurre le imposte sul reddito ea semplificare il sistema, era stato inizialmente promesso entro la fine

Advertising

Lukyluke311 : RT @galietti82: Mattarella ha un'agenda diplomatica neo-mamelucca? Va in Algeria nel bel mezzo delle tensioni tra Parigi e Algeri, alla vig… - GianfrancoDAvin : @alice_561 Credo anche in tanti altri luoghi della nostra Italia non ci siano dubbi o domande su integrazione e m… - AscenzoJacopo : RT @galietti82: Mattarella ha un'agenda diplomatica neo-mamelucca? Va in Algeria nel bel mezzo delle tensioni tra Parigi e Algeri, alla vig… - RPegna : RT @galietti82: Mattarella ha un'agenda diplomatica neo-mamelucca? Va in Algeria nel bel mezzo delle tensioni tra Parigi e Algeri, alla vig… - prosperi_remo : #DejaVu Spogliatoio del #RealMadrid in subbuglio. All’origine delle tensioni nello spogliatoio ci sarebbe Davide A… -