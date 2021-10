Le ragioni del crollo dell'affluenza al Nord (Di mercoledì 6 ottobre 2021) AGI - crollo dell'affluenza nelle grandi città, soprattutto al Nord, e 'tradimento' degli elettori leghisti in alcune realtà, come Torino. Sono i due temi che emergono da una prima analisi dei flussi elettorali delle Comunali di domenica e lunedì, realizzata dall'Istituto Cattaneo. L'istituto parte dal confronto tra l'andamento della partecipazione nelle comunali e l'andamento della partecipazione nelle elezioni per la Camera e per il Parlamento europeo. crollo dell'affluenza alle Comunali Si nota così che il calo subito dalla partecipazione alle comunali è stato il più drastico, si sostiene. La differenza tra la partecipazione alle comunali e la partecipazione alle politiche si è dunque ampliata. Mettendo a ... Leggi su agi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) AGI -nelle grandi città, soprattutto al, e 'tradimento' degli elettori leghisti in alcune realtà, come Torino. Sono i due temi che emergono da una prima analisi dei flussi elettoralie Comunali di domenica e lunedì, realizzata dall'Istituto Cattaneo. L'istituto parte dal confronto tra l'andamentoa partecipazione nelle comunali e l'andamentoa partecipazione nelle elezioni per la Camera e per il Parlamento europeo.alle Comunali Si nota così che il calo subito dalla partecipazione alle comunali è stato il più drastico, si sostiene. La differenza tra la partecipazione alle comunali e la partecipazione alle politiche si è dunque ampliata. Mettendo a ...

Advertising

riccardomagi : A quanto pare il presidente #Draghi ha ascoltato e compreso le ragioni del diritto. Ci vediamo domani per aspettare… - elio_vito : Bella foto (?? @Antetempo), radicali, antiproibizionisti, brava gente. Abbiamo ottenuto il Decreto per depositare le… - Agenzia_Italia : Le ragioni del crollo dell'affluenza al Nord - fisco24_info : Le ragioni del crollo dell'affluenza al Nord: AGI - Crollo dell'affluenza nelle grandi città, soprattutto al Nord,… - alientrez : @GLMormile3 @Artibani1 E questa forse è una delle ragioni del post iniziale. Se non conosci la realtà di Roma perch… -