Koulibaly è il migliore della Serie A dopo le prime sette

Paolo Cannavaro a 'NM': "Scudetto? Giusto crederci! Osimhen? Se gli lasci 40 metri ti fulmina, Insigne? Giust…

Ultime Notizie dalla rete : Koulibaly migliore

Vedremo quale sarà la soluzione". Chiellini: "Lucidità fin dall'inizio" Al centro della ... Chiellini ha parlato anche del caso razzismo riguardantesubito dopo il fischio finale di ...Ci sono diverse possibilità, vedremo quale potrà essere laper la semifinale di domani". ... Il difensore della Juve ha parlato anche degli insulti rivolti adurante Fiorentina - ...Kalidou Koulibaly riceve un giusto riconoscimento per l'inizio di stagione. Secondo la classifica stilata da tuttomercatoweb sulla base delle pagelli di ..."Insulti a Koulibaly: la Lega non decide e il calcio non cambia". Questo il titolo che campeggia in taglio alto sull'apertura de.