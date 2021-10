(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Due arresti nel Salernitano per l’del. Dalle prime ore della mattinata, i carabinieri del Gruppo per la tutela ambientale e la transizione ecologica di Napoli e della Compagnia di Napoli – Stella stanno dando esecuzione a due provvedimenti cautelari agli arresti domiciliari, emessi dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della locale Procura, a carico di 2; l’ipotesi di reato èambientale del, scarico abusivo di reflui industriali e reiterata violazione di sigilli. I provvedimenti si inseriscono nell’ambito di una più ampia e imponente attività d’indagine, convenzionalmente denominata “rinascita”, condotta dal reparto speciale dell’Arma con il coordinamento della ...

DadoneFabiana : Chi crede che l’aumento del #traffico ripristini i consumi e abbia quindi un effetto benefico per il nostro PIL dov… - messveneto : Arrestati due imprenditori per l’inquinamento del fiume Sarno: I reati riguardano lo scarico di rifiuti e inquiname… - Mafara72 : RT @SkyTG24: Inchiesta su inquinamento del fiume Sarno, due arresti - SkyTG24 : Inchiesta su inquinamento del fiume Sarno, due arresti - Quasimezzogior : Inquinamento del fiume Sarno: arrestati due imprenditori. -

Il livello di inquinamento atmosferico, pur essendo tendenzialmente in calo negli ultimi anni, non è rientrato al di sotto dei limiti quantitativi e numero massimo di 35 giorni di superamento...Inquinavano il fiume Sarno: finiscono nei guai due imprenditori, che sono stati arrestati dai Carabinieri di Napoli ...Scaricavano reflui illegalmente nel Sarno, violando ripetutamente i sigilli messi alle loro imprese. Dalle prime ore di oggi i Carabinieri del Gruppo per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologic ...