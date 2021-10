Infermeria Juventus, le ultime sul recupero dei giocatori rimasti a Torino (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Arthur spinge per il debutto stagionale Arthur questa stagione non è ancora potuto scendere in campo con la Juventus. Durante gli atti finali della scorsa annata, infatti, il giocatore ha subito un infortunio che lo ha portato a operarsi intorno a metà luglio. L’intervento è riuscito, ma la prognosi stabiliva tre mesi di stop. Il centrocampista brasiliano ha fatto un duro lavoro di recupero ed è riuscito a tornare in squadra con qualche giorno di anticipo, sedendo in panchina durante il derby di sabato scorso. Ovviamente, il giocatore in questa sosta è rimasto a Torino con la speranza di recuperare totalmente dall’infortunio, tanto che è andato ad allenarsi anche durante i giorni di riposo concessi da Allegri. Il suo obiettivo, così come quella del tecnico, è di poter scendere in campo durante il prossimo match contro la Roma, del ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Arthur spinge per il debutto stagionale Arthur questa stagione non è ancora potuto scendere in campo con la. Durante gli atti finali della scorsa annata, infatti, il giocatore ha subito un infortunio che lo ha portato a operarsi intorno a metà luglio. L’intervento è riuscito, ma la prognosi stabiliva tre mesi di stop. Il centrocampista brasiliano ha fatto un duro lavoro died è riuscito a tornare in squadra con qualche giorno di anticipo, sedendo in panchina durante il derby di sabato scorso. Ovviamente, il giocatore in questa sosta è rimasto acon la speranza di recuperare totalmente dall’infortunio, tanto che è andato ad allenarsi anche durante i giorni di riposo concessi da Allegri. Il suo obiettivo, così come quella del tecnico, è di poter scendere in campo durante il prossimo match contro la Roma, del ...

