Indagato per stalking e lesioni: la RAI sospende Varriale dal video (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ha dell'incredibile quanto riporta il Corriere dello Sport. Il noto giornalista e conduttore tv Enrico Varriale pare infatti sia stato sospeso dalla Rai per degli episodi accaduti nella sua vita privata e che stanno macchiando l'immagine dello stesso Varriale. Ecco per cosa Enrico Varriale pare sia Indagato per stalking e percosse nei confronti della sua ex compagna. La Rai per non macchiare anche la sua immagine ha deciso di sospendere Varriale finché non sarà fatta chiarezza su questa situazione spinosa.

