Il nodo Axa rischia di far saltare il deal. E il dossier fa capolino in Bpm (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Settimane di acque chete a Siena in vista delle elezioni suppletive. Poi, con la vittoria di Enrico Letta, è tornata di grande attualità la fusione tra Mps e un’altra banca. Fino a qualche giorno fa, non c’erano molti dubbi sullo “sposo”: UniCredit. Però, secondo quanto può riferire Affaritaliani.it, qualcosa si sta muovendo e Mps potrebbe trovarsi con un altro anello al dito, quello con il simbolo del Banco Bpm. Cerchiamo di capire meglio che cosa sta succedendo. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Settimane di acque chete a Siena in vista delle elezioni suppletive. Poi, con la vittoria di Enrico Letta, è tornata di grande attualità la fusione tra Mps e un’altra banca. Fino a qualche giorno fa, non c’erano molti dubbi sullo “sposo”: UniCredit. Però, secondo quanto può riferire Affaritaliani.it, qualcosa si sta muovendo e Mps potrebbe trovarsi con un altro anello al dito, quello con il simbolo del Banco Bpm. Cerchiamo di capire meglio che cosa sta succedendo. Segui su affaritaliani.it

Advertising

amperrino : Mps-UniCredit, il nodo Axa rischia di far saltare il deal. E in Banco Bpm... - - Affaritaliani : Mps-UniCredit, il nodo Axa rischia di far saltare il deal. E in Banco Bpm... -