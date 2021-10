“Il maialino di Natale” | il nuovo libro per ragazzi di J K Rowling

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) È forse l’evento più atteso dell’anno, non solo perché tutto ciò che riguarda ilci affascina e ci incanta da sempre, ma anche e soprattutto perché porta la firma della visionaria e creativa ideatrice della serie di romanzi di Harry Potter. Stiamo parlando de Ildi, ilperdi J. K., che uscirà in contemporanea mondiale il 12 ottobre ma che puoi già preordinare adesso su Amazon. Grazie alle meravigliose ed emozionanti illustrazioni dell’artista Jim Field, e alla penna della pluripremiata scrittrice britannica che è tornata a scrivere unper i giovanissimi, questo testo ha tutte le carte in regola per diventare un best seller, complice la storia emozionante e commovente che lo caratterizza. ...

Advertising

_Dreamful : In che senso il nuovo libro di J.K. Rowling si intitola 'il maialino di Natale?' ?? - angrese : ???? - rowlinglibrary : RT @portkey: #JKRowling presenterà il suo nuovo libro 'Il Maialino di Natale' ad un evento pubblico a Londra @salanieditore - portkey : #JKRowling presenterà il suo nuovo libro 'Il Maialino di Natale' ad un evento pubblico a Londra @salanieditore - Guidahpotter : COSA SAPPIAMO DEL MAIALINO DI NATALE? -

Ultime Notizie dalla rete : maialino Natale

la Repubblica

J. K. Rowling, l'autrice della saga di Harry Potter, torna in libreria con Ildi, la storia dell'amore di un bambino per il suo giocattolo preferito, un porcellino di pezza. La fiaba, destinata ai lettori dagli sei anni in su, uscirà in contemporanea mondiale il ...MONDO - Ildi, il nuovo libro di J. K. Rowling, esce in tutto il mondo il 12 ottobre. Una storia commovente e appassionante dell'amore di un bambino per il suo giocattolo preferito, un...#nuoveaperture | L’idea è quella di far sognare ad occhi aperti ospiti e clienti, portandoli 9.723 km più in là, in terra giapponese grazie ad un’atmosfera sincera e familiare: Akira Yoshida e Flavio ...In Piazza della Vittoria compare un Babbo Natale gigante; alto circa dieci metri, ha sorpreso cittadini e turisti considerato che a Natale mancano due mesi e mezzo.