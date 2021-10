Il dito dei partiti e la luna dell’astensionismo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Domenica si è votato ma lo scenario, al netto dell’euforia di certi “vincitori”, non è certo entusiasmante. Nei grandi centri ha votato all’incirca un elettore su due. Se la democrazia è partecipazione, non si sono sentite quasi per niente voci autorevoli che lamentassero la scarsa affluenza alle urne quale segno di una postdemocrazia nella cui direzione sembra quasi che il nostro paese cominci a guardare. Il Novecento è stato caratterizzato da tre grandi famiglie di sistemi politici: totalitarismi, autoritarismi e liberaldemocrazie. I regimi autocratici di ogni colore pompavano artificiosamente la partecipazione politica, solo nella fase tardiva del franchismo le élite spoliticizzarono le masse, idem il regime sovietico che di partecipazione si era alimentato nei primi decenni. Al contrario, come spiegava Samuel Huntington nel suo libro su La terza ondata, la democrazia moderna ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Domenica si è votato ma lo scenario, al netto dell’euforia di certi “vincitori”, non è certo entusiasmante. Nei grandi centri ha votato all’incirca un elettore su due. Se la democrazia è partecipazione, non si sono sentite quasi per niente voci autorevoli che lamentassero la scarsa affluenza alle urne quale segno di una postdemocrazia nella cui direzione sembra quasi che il nostro paese cominci a guardare. Il Novecento è stato caratterizzato da tre grandi famiglie di sistemi politici: totalitarismi, autoritarismi e liberaldemocrazie. I regimi autocratici di ogni colore pompavano artificiosamente la partecipazione politica, solo nella fase tardiva del franchismo le élite spoliticizzarono le masse, idem il regime sovietico che di partecipazione si era alimentato nei primi decenni. Al contrario, come spiegava Samuel Huntington nel suo libro su La terza ondata, la democrazia moderna ...

