Gran Piemonte 2021 | su queste strade ha pedalato la storia | domani occasione per i velocisti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Giovedì 7 ottobre torna a disputarsi il, la corsa di un giorno conosciuta anche come Giro delistituita nel lontanissimo 1906 e giunta alla 105esima edizione. Anche quest’anno un parterre d’eccellenza per dare lustro ad una classica italiana molto amata: saranno al via ben 13 squadre World Tour e 8 formazioni Professional. 168 km da Rocca Canavese a Borgosesia, su un percorso relativamente semplice e con poche insidie sarà lo scenario di battaglia di. L’arrivo in volata è dato quasi per scontato, anche se le sorprese si palesano sempre quando meno te le aspetti (vedere la Coppa Bernocchi di lunedì per credere). Non ci sonodi difficoltà altimetriche, eccezion fatta per la salita di La Serra nella prima parte di frazione ed un duro strappo in località Azoglio ai meno 38 ...