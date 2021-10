' Game Boy' del valore di $ 27 000 è stato usato da una banda di ladri per rubare auto

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Diversibritannici che si dedicavano a rapinare veicoli utilizzando dispositivi nascosti in un falsoBoy sono stati arrestati, come èrecentemente rivelato dalla BBC. L'informazione è stata diffusa dalla testata giornalistica, la quale precisa che i soggetti erano dediti al furto di veicoli moderni per i quali hanno utilizzato un moderno e costoso dispositivo che costa circa 27.000 dollari, e che permette di entrare nel sistema di sicurezza permettendo l'avviamento del motore. I soggetti nascondevano questa tecnologia nelle custodie delBoy Supreme, una console clone del classico portatile Nintendo, che conteneva una serie di giochi. Leggi altro...

Diversi ladri britannici che si dedicavano a rapinare veicoli utilizzando dispositivi nascosti in un falso Game Boy sono stati arrestati, come è stato recentemente rivelato dalla BBC. L'informazione è stata diffusa dalla testata giornalistica, la quale precisa che i soggetti erano dediti al furto di veicoli moderni per i quali hanno utilizzato un moderno e costoso dispositivo che costa circa 27.000 dollari, e che permette di entrare nel sistema di sicurezza permettendo l'avviamento del motore. I soggetti nascondevano questa tecnologia nelle custodie del Game Boy Supreme, una console clone del classico portatile Nintendo, che conteneva una serie di giochi.