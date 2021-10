"Dove vedo Carlo Calenda". Lerner senza vergogna: ma con che faccia? (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ora che a Roma il ballottaggio tra Enrico Michetti e Roberto Gualtieri è più spostato a favore del primo, la sinistra le prova tutte per attirare i voti di Carlo Calenda. Sì perché il leader di Azione è arrivato terzo alle amministrative e potrebbe essere lui ad aiutare il candidato di centrosinistra a prendersi la Capitale. Così anche Gad Lerner, ospite di Otto e Mezzo su La7, le prova tutte. Addirittura il giornalista dimentica quanto detto dalla sinistra su Calenda, più vicino - a detta loro - alla destra che alla sinistra: "Calenda ha avuto un certo successo personale, ma è l'ennesimo partito personale e sappiamo alla fine come va a finire". Poi, in collegamento con Lilli Gruber rincara la dose: "Non vedo una grande forza di centro, al momento alle elezioni abbiamo visto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ora che a Roma il ballottaggio tra Enrico Michetti e Roberto Gualtieri è più spostato a favore del primo, la sinistra le prova tutte per attirare i voti di. Sì perché il leader di Azione è arrivato terzo alle amministrative e potrebbe essere lui ad aiutare il candidato di centrosinistra a prendersi la Capitale. Così anche Gad, ospite di Otto e Mezzo su La7, le prova tutte. Addirittura il giornalista dimentica quanto detto dalla sinistra su, più vicino - a detta loro - alla destra che alla sinistra: "ha avuto un certo successo personale, ma è l'ennesimo partito personale e sappiamo alla fine come va a finire". Poi, in collegamento con Lilli Gruber rincara la dose: "Nonuna grande forza di centro, al momento alle elezioni abbiamo visto ...

