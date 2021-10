Depeche Mode: ‘Speak & Spell’ spegne 40 candeline (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Compie quarant’anni il disco d’esordio dei Depeche Mode ‘Speak & Spell’ (Mute Records). Ricordato essenzialmente per essere stato composto dall’ex leader Vince Clark, questo esordio ha contribuito a scolpire la carriera roboante degli inglesi. Soprattutto grazie al brano di punta, “Just Can’t Get Enough” , la quale raggiunse il numero 4 in Australia, il numero 8 nel Regno Unito e il numero 26 nella classifica americana di Hot Dance Club. Speak & Spell: una parola sul disco? In effetti, oltre ad essere l’esordio è anche l’unico lavoro in cui al timone vi è Vince Clark. Martin Gore, che diventerà sempre più importante negli anni a venire, ricopre un ruolo importante nelle tracce “Tora! Tora! Tora!” ed è anche l’artefice di “Big Muff”. Si intuisce sin dai primi brani una ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Compie quarant’anni il disco d’esordio dei(Mute Records). Ricordato essenzialmente per essere stato composto dall’ex leader Vince Clark, questo esordio ha contribuito a scolpire la carriera roboante degli inglesi. Soprattutto grazie al brano di punta, “Just Can’t Get Enough” , la quale raggiunse il numero 4 in Australia, il numero 8 nel Regno Unito e il numero 26 nella classifica americana di Hot Dance Club. Speak; Spell: una parola sul disco? In effetti, oltre ad essere l’esordio è anche l’unico lavoro in cui al timone vi è Vince Clark. Martin Gore, che diventerà sempre più importante negli anni a venire, ricopre un ruolo importante nelle tracce “Tora! Tora! Tora!” ed è anche l’artefice di “Big Muff”. Si intuisce sin dai primi brani una ...

Advertising

rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT Depeche Mode, #Dav Gahan spiega perché ha reinterpretato Nothing Else Matters dei @Metallica ?? 'C… - rockmylifeita : RT@ rockonitalia 40 anni fa, il 5 ottobre 1981, i Depeche Mode pubblicano il primo album “Speak and Spell”… - infoitcultura : Tutti i dischi dei Depeche Mode, dal peggiore al migliore - Cherol86 : RT @Morbidosamente: Depeche Mode - Enjoy The Silence (Live in Berlin) - Denis_De_La_Fer : RT @rockonitalia: 40 anni fa, il 5 ottobre 1981, i Depeche Mode pubblicano il primo album “Speak and Spell” #depechemode #speakandspell #da… -