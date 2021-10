Delega fiscale, strappo Governo-Lega in Cdm (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Via libera alla DeLega fiscale, ma senza la Lega. Dopo l’assenza del Carroccio in Consiglio dei ministri – e prima ancora con l’abbandono della cabina di regia sul fisco -, tensione alle stelle nel Governo guidato da Mario Draghi, con Matteo Salvini che chiede “chiarezza” all’esecutivo su una legge che “non conteneva quanto previsto dall’accordo” e rassicurazioni sulle tasse che, dice, “non è il momento di aumentare”. Un’assenza pesante, che per il premier andrà spiegata ma che, assicura, “non necessariamente” pone un problema serio per l’azione di Governo. Tuttavia, per capire “quali siano le sue implicazioni bisognerà aspettare cosa dice la Lega a riguardo”. Una mossa, quella della Lega, che non è inedita. Già nell’aprile scorso, durante lo scontro ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Via libera alla, ma senza la. Dopo l’assenza del Carroccio in Consiglio dei ministri – e prima ancora con l’abbandono della cabina di regia sul fisco -, tensione alle stelle nelguidato da Mario Draghi, con Matteo Salvini che chiede “chiarezza” all’esecutivo su una legge che “non conteneva quanto previsto dall’accordo” e rassicurazioni sulle tasse che, dice, “non è il momento di aumentare”. Un’assenza pesante, che per il premier andrà spiegata ma che, assicura, “non necessariamente” pone un problema serio per l’azione di. Tuttavia, per capire “quali siano le sue implicazioni bisognerà aspettare cosa dice laa riguardo”. Una mossa, quella della, che non è inedita. Già nell’aprile scorso, durante lo scontro ...

Advertising

borghi_claudio : Salvini sta mettendo alcuni puntini sulle i sulla delega fiscale in conferenza stampa. - marattin : La delega fiscale -che rispecchia totalmente il documento parlamentare votato da tutti il 30 giugno-parla di riform… - elio_vito : Quando un partito importante (come la Lega) non approva in Consiglio dei Ministri un provvedimento importante (come… - AnnaLau62493513 : RT @ManfrediPotenti: ??#GOVERNO: DELEGA FISCALE CON RIFORMA #CATASTP approvata senza confronto! La Lega si astiene. Non possiamo accettare i… - vinierm : RT @tempoweb: Salvini si è stufato e ora Draghi rischia grosso. Il retroscena sul cdm #governo #lega #salvini #draghi #leggedelega #riforma… -