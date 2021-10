Dayane Mello, il caso si infittisce: c’è anche una scomparsa (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il caso di Dayane Mello finisce sotto l’attenzione de le Iene che, tramite l’inviata Roberta Rei, hanno intervistato il legale della modella brasiliana. E nel frattempo il presunto molestatore Nego Do Borel è scomparso… Si infittisce la trama del caso Dayane Mello. Nelle ultime settimane la modella è finita al centro di una vicenda a dir poco sgradevole, fatta di molte ombre e poche luci. Nel corso della sua partecipazione al reality brasiliano ‘La Fazenda’ la Mello è stata molestata dal cantante Nego Do Borel, anch’egli uno dei partecipanti al reality. L’uomo, come si vede dai filmati, avrebbe toccato la modella senza il suo consenso, in quel momento in un palese stato di incoscienza derivato dall’assunzione di un importante ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ildifinisce sotto l’attenzione de le Iene che, tramite l’inviata Roberta Rei, hanno intervistato il legale della modella brasiliana. E nel frattempo il presunto molestatore Nego Do Borel è scomparso… Sila trama del. Nelle ultime settimane la modella è finita al centro di una vicenda a dir poco sgradevole, fatta di molte ombre e poche luci. Nel corso della sua partecipazione al reality brasiliano ‘La Fazenda’ laè stata molestata dal cantante Nego Do Borel, anch’egli uno dei partecipanti al reality. L’uomo, come si vede dai filmati, avrebbe toccato la modella senza il suo consenso, in quel momento in un palese stato di incoscienza derivato dall’assunzione di un importante ...

redazioneiene : .@Daymelloreal non ricorda, non sa se è stata vittima di uno stupro e non può uscire dal reality la Fazenda. Noi co… - pochohugme : RT @trashtvstellare: Elodie commenta il servizio su Dayane Mello #leiene - Italia_Notizie : Le Iene, Dayane Mello molestata nel reality A Fazenda? Parla il suo avvocato: “Non ha visto i filmati e non ricorda… - _aarianna_ : RT @trashtvstellare: Elodie commenta il servizio su Dayane Mello #leiene - _gerardo_f : RT @trashtvstellare: Elodie commenta il servizio su Dayane Mello #leiene -