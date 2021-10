(Di mercoledì 6 ottobre 2021) G+ 1,99 al mese G PRO 3,99 al mese Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta in esclusiva online interviste e ...

Advertising

sportli26181512 : Da mezzala ad attaccante, il nuovo inizio di Bernardeschi. E ora Raiola...: Da mezzala ad attaccante, il nuovo iniz… - VlnN94 : RT @Gazzetta_it: Da mezzala ad attaccante, il nuovo inizio di Bernardeschi. E ora Raiola... - genovesergio76 : RT @Gazzetta_it: Da mezzala ad attaccante, il nuovo inizio di Bernardeschi. E ora Raiola... - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Da mezzala ad attaccante, il nuovo inizio di Bernardeschi. E ora Raiola... - Gazzetta_it : Da mezzala ad attaccante, il nuovo inizio di Bernardeschi. E ora Raiola... -

Ultime Notizie dalla rete : mezzala attaccante

La Gazzetta dello Sport

bastato il ritorno di Max Allegri per rivedere Federico Bernardeschi al centro del progetto Juve. Daa falso nove, alla posizione di sottopunta che gli aveva fatto spiccare il volo ai tempi della Fiorentina: per il numero venti bianconero ora c'è sempre posto. E il suo unico neo, adesso, ...Discorso diverso per la nuova posizione da'vero' cui qualcuno pensa dopo le sfide ... Un assetto questo che assicura, con la posizione didi Locatelli, piedi buoni al servizio delle ...Calciomercato Juventus, il presidente intervistato in radio ha parlato del futuro del giovane attaccante e del suo possibile addio. E proprio il presidente del Lucca, intervistato da ‘Radio Sportiva’ ...Ogni grande calciatore, a fine carriera (non nel caso di Cristiano Ronaldo e Messi) viene celebrato con un film su di lui. È la nuova agiografia degli eroi moderni, che supera le biografie e i romanzi ...