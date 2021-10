Crollo dell'affluenza elettorale al nord: ecco cosa dice l'analisi... (Di mercoledì 6 ottobre 2021) I due temi che emergono da una prima analisi dei flussi elettorali delle Comunali di domenica e lunedì, realizzata dall'Istituto Cattaneo sono: - Il Crollo dell'affluenza nelle grandi città, ... Leggi su globalist (Di mercoledì 6 ottobre 2021) I due temi che emergono da una primadei flussi elettoralie Comunali di domenica e lunedì, realizzata dall'Istituto Cattaneo sono: - Ilnelle grandi città, ...

Ultime Notizie dalla rete : Crollo dell Crollo dell'affluenza elettorale al nord: ecco cosa dice l'analisi... I due temi che emergono da una prima analisi dei flussi elettorali delle Comunali di domenica e lunedì, realizzata dall'Istituto Cattaneo sono: - Il crollo dell'affluenza nelle grandi città, soprattutto al Nord, - Il 'tradimento' degli elettori leghisti in alcune realtà, come Torino. L'istituto parte dal confronto tra l'andamento della ...

