Ciclismo | Elinor Barker era incinta a Tokyo! Britannica d’argento con il primogenito in grembo

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Alle Olimpiadi di Tokyo laè riuscita a salire sul secondo gradino del podio nell’inseguimento a squadre, ma nessuno sapeva che la pistardaveva gareggiato portando inil propriogià lo scorso 3 agosto, quando è arrivata la medagliaha infatti annunciato la propria gravidanza e l’inizio di una nuova vita insieme al proprio compagno, confermando di aspettare il bambino durante i Giochi, ma dichiarando anche di non voler lasciare l’attività agonistica, seguendo l’esempio di altre mamme-atlete. “Non ho mai dubitato per un secondo del futuro della mia carriera – ha dichiarato, nelle parole riportate dal sito ANSA – sono sempre stata sbalordita da ciò che hanno ...

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) La ciclista olimpica britannica Elinor Barker ha rivelato che era incinta del suo primo figlio quando ha vinto l'argento ai Giochi di Tokyo. La 27enne di Cardiff era parte della squadra di inseguimento a squadre femminile della Gran Bretagna. "Non ho mai dubitato per un secondo del futuro della mia carriera – ha dichiarato, nelle parole riportate dal sito ANSA – sono sempre stata sbalordita da ciò che hanno fatto altre mamme-atlete."