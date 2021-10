Calcagno (AIC): “Contro il razzismo pene severe. Collaborazione per allontanare queste persone dagli stadi” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, Umberto Calcagno, ha parlato ai microfoni di Radio Cusano, trattando in particolare un tema molto delicato, come quello del razzismo, con gli episodi recenti Contro i giocatori del Napoli e Maignan, portiere del Milan. queste le parole di Calcagno in merito: “Siamo arrivati a un punto in cui la serialità di questi eventi ci impone una riflessione, dobbiamo capire tutti insieme come andare avanti. Le dichiarazioni dei giocatori di questi ultimi giorni sono univoche: bisogna capire tutti insieme cosa fare per incidere sul problema, una piaga che dobbiamo assolutamente curare. A mio modo di vedere è chiaro che la fase repressiva dev’essere molto, molto dura e dobbiamo continuare a reprimere perché colpire con precisione i soggetti che hanno questi tipi ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, Umberto, ha parlato ai microfoni di Radio Cusano, trattando in particolare un tema molto delicato, come quello del, con gli episodi recentii giocatori del Napoli e Maignan, portiere del Milan.le parole diin merito: “Siamo arrivati a un punto in cui la serialità di questi eventi ci impone una riflessione, dobbiamo capire tutti insieme come andare avanti. Le dichiarazioni dei giocatori di questi ultimi giorni sono univoche: bisogna capire tutti insieme cosa fare per incidere sul problema, una piaga che dobbiamo assolutamente curare. A mio modo di vedere è chiaro che la fase repressiva dev’essere molto, molto dura e dobbiamo continuare a reprimere perché colpire con precisione i soggetti che hanno questi tipi ...

