Bluepoint su PS5 vuole creare ' Game of the Year' Il team si espande e assume con grandi ambizioni

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Pochi giorni fa Sony ha ufficializzato l'acquisizione dis accogliendo la software house texana all'interno dei PlayStation Studios e trasformando in realtà un rumor che dopo diversi mesi sembrava praticamente realtà. La notizia non sarà stata una sorpresa assoluta viste le voci ricorrenti e i leak molto credibili ma ci ha permesso di scoprire un dettaglio non da poco: lo studio conosciuto dai più come maestri del remake sta lavorando su un progetto originale in arrivo ovviamente su PS5. Ulteriori rumor indicano lo sviluppo anche di un remake e altri ancora più precisi puntano all'accoppiata Bloodborne 2 e Bloodborne Remake, una potenziale bomba per parecchi fan anche se From Software non dovesse essere coinvolta. Leggi altro...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bluepoint PS5

Va detto che, durante l'annuncio dell'acquisizione,ha dichiarato che i suoi prossimi giochi sarebbero stati anche originali. Avrebbe senso, effettivamente, rilanciare Bloodborne sue ...Se davvero Sly sta per tornare e affacciarsi su, non è da escludere che il suo arrivo sia ... Con Sucker Punch fuori dai giochi, che il testimone non passi a, che di recente è entrata a ...Bluepoint Games ha pubblicato una serie di annunci di lavoro per i prossimi progetti per PS5, che punteranno ad avere una qualità da "Game of the Year".. Bluepoint Games ha grandi progetti per il ...L'ultimo team entrato nei PlayStation Studios è al lavoro su di un nuovo e ambizioso progetto per PlayStation 5.