Basket | Tyrique Jones non ne sbaglia una | Pesaro batte largamente Trieste nel posticipo della 2a di Serie A 2021-2022

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Non c’è solo la prima vittoriaCarpegna Prosciuttoa caratterizzare ilseconda giornata di. Oltre al 74-61 con cui gli uomini di Aza Petrovic battono l’Allianz, infatti, la serata consegna agli annali anche la decima miglior prestazione individuale di sempre nel campionato italiano in termini di precisione da due punti. La mette a segno: il centroVuelle si rende protagonista di un irreale 11/11 da dentro l’arco, cui si aggiunge una coppia di liberi per complessivi 24 punti, e visti gli 11 rimbalzi c’è anche la doppia doppia. Bene anche Vee Sanford con 15 punti e Carlos Delfino con 14, dall’altra parte non bastano i 15 di Marcos ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Basket Tyrique

...Pallacanestro Trieste che chiude il programma della seconda giornata nel campionato di. ... 6 rimbalzi e 6 assist da Vincent Sanford, 16 punti e 7 rimbalzi daJones ma anche una ...Pesaro ha in squadra due grandi talenti come il lungoJones, attaccante puro, uscito da Xavier con esperienze in Corea e Israele e la guardia Vincent Sanford III, negli ultimi quattro anni in ...Basket, Serie A 2021/2022: Pesaro batte Trieste 74-61, cronaca e tabellino. Ecco cosa è accaduto nella partita ...Dopo l’esordio vincente con Brindisi l’Allianz Pallacanestro Trieste tornerà in campo domani a Pesaro, palla due alle 20.30, nel ...