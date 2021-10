Arnold Schwarzenegger sul'assalto a Capitol Hill: "È ciò che succede quando si mente alla gente" (Di giovedì 7 ottobre 2021) Arnold Schwarzenegger è intervenuto sulla presa di Capitol Hill del 6 gennaio e ha imputato quell'evento alle continue menzogne sui risultati elettorali. Arnold Schwarzenegger aveva già denunciato la deriva autoritaria degli Stati Uniti evidenziando i pericoli dell'insurrezione di estrema destra del 6 gennaio con la presa di Capitol Hill. Nel corso di una recente intervista, l'ex governatore della California è andato ancor meno per il sottile e ha paragonato quanto accaduto a inizio 2021 con la Notte dei Cristalli del 9 novembre 1938. Come riportato da CNN, nel corso del podcast Total Recall: California's Political Circus, Arnold Schwarzenegger ha dichiarato: "Ho la sensazione che questo sia il risultato che si ottiene ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 ottobre 2021)è intervenuto sulla presa didel 6 gennaio e ha imputato quell'evento alle continue menzogne sui risultati elettorali.aveva già denunciato la deriva autoritaria degli Stati Uniti evidenziando i pericoli dell'insurrezione di estrema destra del 6 gennaio con la presa di. Nel corso di una recente intervista, l'ex governatore della California è andato ancor meno per il sottile e ha paragonato quanto accaduto a inizio 2021 con la Notte dei Cristalli del 9 novembre 1938. Come riportato da CNN, nel corso del podcast Total Recall: California's Political Circus,ha dichiarato: "Ho la sensazione che questo sia il risultato che si ottiene ...

Advertising

zazoomblog : Arnold Schwarzenegger dà forfait alla sua convention per un infortunio: fan furibondi - #Arnold #Schwarzenegger… - stefbald : @6dimattina_ @elio_vito Una specie di Arnold Schwarzenegger che diventa buono come in Terminator 2 ?? - Mairon_AAI : @Qua_Agatha @AlessandraOdri Normale? Sembra un incrocio tra Arnold Schwarzenegger ed un gorilla. Definirla normale… - silvertongue77 : Terminator Dark Fate è un capolavoro. Un capolavoro che si regge sugli scambi comici tra Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton. - PersonaDentro : Brad Pitt ce l’ha corto, Arnold Schwarzenegger ce l’ha lungo, il Papa ce l’ha ma non lo usa. Cos’è? -