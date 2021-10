Vlahovic come Donnarumma, storie di un calcio senza riconoscenza (Di martedì 5 ottobre 2021) Vlahovic pronto a lasciare la Fiorentina: destinazione Juventus, con bonus e commissioni top. Un nuovo caso Donnarumma La storia di Dusan Vlahovic ricalca quella di Gigio Donnarumma: quella di un calcio senza riconoscenza per chi ti ha atteso, voluto, aiutato. Roba da romantico: no, semplicemente realista. Perché Vlahovic, come Donnarumma, ha delle doti straordinarie, ma che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 5 ottobre 2021)pronto a lasciare la Fiorentina: destinazione Juventus, con bonus e commissioni top. Un nuovo casoLa storia di Dusanricalca quella di Gigio: quella di unper chi ti ha atteso, voluto, aiutato. Roba da romantico: no, semplicemente realista. Perché, ha delle doti straordinarie, ma che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

