Striscione della Curva Sud per Donnarumma | “Non sarai mai più il benvenuto a Milano”

(Di martedì 5 ottobre 2021) I tifosi del Milan, in particolare quelliSud, hanno affisso il seguentefuori dall’hotel che sta ospitando l’Italia per la semifinale di Nations League contro la Spagna: “… anonmai più il. Uomo di m…a”. Ieri il portiere del PSG aveva parlato in conferenza stampa, augurandosi di ricevere un calorosoe spendendo belle parole nei confronti del club rossonero. Foto: Twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

AntoVitiello : Striscione contro #Donnarumma da parte della Curva Sud del Milan @MilanNewsit - PietroMazzara : Striscione della Sud fuori dal ritiro della nazionale contro #Donnarumma @MilanNewsit

L'appello lanciato da Gigi Donnarumma alla vigiliasemifinale di Nations League tra Italia - ... gli ultras rossoneri hanno infatti appeso unoeloquente: " Donnarumma, a Milano non ...... presentandosi sotto l'albergo che ospita gli azzurri con unoa dir poco eloquente: A firmare il messaggio sono i supporterCurva Sud , che servono dunque al portiere l'antipasto di ...