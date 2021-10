Regionali, Occhiuto: 'Il governo lasci la sanità ai calabresi' (Di martedì 5 ottobre 2021) Lo ha detto Roberto Occhiuto, neo presidente della Regione Calabria, intervenendo a TgCom24. "Un investimento sulla riorganizzazione della rete ospedaliera, sui presidi di assistenza medica ... Leggi su giornaledicalabria (Di martedì 5 ottobre 2021) Lo ha detto Roberto, neo presidente della Regione Calabria, intervenendo a TgCom24. "Un investimento sulla riorganizzazione della rete ospedaliera, sui presidi di assistenza medica ...

Advertising

you_trend : ?? Risultati quasi definitivi delle elezioni regionali in #Calabria (2416 sezioni scrutinate su 2421): Occhiuto (CDX… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Elezioni regionali. Gli auguri del sindaco Falcomatà al neo presidente Occhiuto) è stato pubbli… - citynowit : 'Queste elezioni, purtroppo, non hanno prodotto il risultato di riavvicinare le persone alla gestione della cosa pu… - DomaniGiornale : «C’è un sistema molto consolidato in #Calabria, come un reticolo, un sistema clientelare che riconosce una parte po… - LaCnews24 : Regionali, Occhiuto: ''Alla giunta pensero' la prossima settimana, su questa vittoria mi gioco tutto''… -