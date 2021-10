Operatori sanitari "a teatro" per mettersi nei panni del paziente (Di martedì 5 ottobre 2021) Una pièce teatrale che ripercorre passo per passo il percorso di una paziente cui viene diagnosticato un tumore al seno. Si chiama "Io sono qui" ed è l'ultima nata del progetto "teatro di formazione" ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 5 ottobre 2021) Una pièce teatrale che ripercorre passo per passo il percorso di unacui viene diagnosticato un tumore al seno. Si chiama "Io sono qui" ed è l'ultima nata del progetto "di formazione" ...

MyNameIsMaurus : @nottolainutile @Cartabellotta Concordo, purtroppo il carico di lavoro assieme a quanto gli operatori sanitari sono… - lucia676 : RT @Ste00348501: @barbarab1974 Anche infermieri e operatori sanitari! Non scordiamoci di loro - nottolainutile : @MyNameIsMaurus @Cartabellotta E molto probabilmente sarà così, per fortuna... Il problema è il carico pregresso di… - nottolainutile : @Cartabellotta Un altro entusiasmante inverno attende gli operatori sanitari (e quest'anno mi sa che torna pure l'influenza a bombazza) - carseri : RT @Ste00348501: @barbarab1974 Anche infermieri e operatori sanitari! Non scordiamoci di loro -

Influenza: dal 25 ottobre i vaccini, si parte con gli ultra 70enni ... fermo restando che la terza dose di vaccino anti - Covid per i pazienti ultrafragili, i cittadini over80, gli ospiti e il personale delle Rsa e gli operatori sanitari non va procrastinata rispetto ...

Influenza, oltre 1 milione di vaccini acquistati; si parte il 25 ottobre di Maria Antonietta Cruciata Firenze: Al via dal 25 ottobre la campagna antinfluenzale 2021-2022. I primi a ricevere il vaccino, come da indicazioni ministeriali, saranno i pazienti ultra 70enni con a ...

