Non solo Osimhen, anche un ex azzurro presente alla festa di Decibel Bellini! (Di martedì 5 ottobre 2021) Decibel Bellini, DJ e speaker del Napoli, ha compiuto 41 anni. alla sua festa c'erano alcuni giocatori tra cui l'ex giocatore azzurro Christian Maggio. Di seguito la foto: Maggio da Decibel Oltre ai giocatori, lo speaker ha pubblicato attraverso i social foto in cui ci sono vari personaggi noti come: Tony Tammaro, Emiliana Cantone, Clementino, Salvatore Desideri, Giuliano Desideri, Peppe Iodice, Enzo Brandi, Francesco Cicchella, Ivan Granatino, Clemente Russo ed altri ancora. Leggi su spazionapoli (Di martedì 5 ottobre 2021)Bellini, DJ e speaker del Napoli, ha compiuto 41 anni.suac'erano alcuni giocatori tra cui l'ex giocatoreChristian Maggio. Di seguito la foto: Maggio daOltre ai giocatori, lo speaker ha pubblicato attraverso i social foto in cui ci sono vari personaggi noti come: Tony Tammaro, Emiliana Cantone, Clementino, Salvatore Desideri, Giuliano Desideri, Peppe Iodice, Enzo Brandi, Francesco Cicchella, Ivan Granatino, Clemente Russo ed altri ancora.

Advertising

riotta : A sinistra si sta sottovalutando il risultato romano @CarloCalenda votato da un elettore su 5 senza partito, client… - trash_italiano : Non lo so, Mark, manca solo la maratona di Harry Potter. - RealEmisKilla : Solo a me piacerebbe che non tornassero mai più nè whatsapp nè instagram? Troppo meglio così. - FabriziaSolazzo : Io non potrei mai raccontare nulla. Perché avendo avuto solo due ragazzi in 27 anni, ognuno capirebbe di chi parlo ?????? #gfvip - cangianie : RT @Pe_Es_: Ciao @italiaregia volevo farti i miei complimenti per questo articolo. Bello e pungente, scritto benissimo e senza retorica, ne… -