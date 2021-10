LIVE Tre Valli Varesine 2021 in DIRETTA: Formolo, Rota e De Marchi nella fuga, fra poco Casciago! (Di martedì 5 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 16.33 La strada torna a salire verso Casciago, e Formolo attacca per saggiare la gamba dei suoi avversari. 16.31 Niente da fare per Formolo, riassorbito dagli altri fuggitivi. Dietro è la EF Education Nippo a fare l’andatura, ma ci sono ancora 38” di margine. 16.29 Formolo ci riprova in un tratto in discesa, prendendo una decina di metri di margine. 16.25 Ripresi Uran, Higuita e Cosnefroy a 18 chilometri dal traguardo. Intanto OLIVEira si è riportato sotto ai primi cinque. 16.24 Oltre Uran, ha perso contatto anche Nelson OLIVEira: ora in cinque in avanti, Davide Formolo (UAE Team Emirates), Lorenzo Rota ... Leggi su oasport (Di martedì 5 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 16.33 La strada torna a salire verso Casciago, eattacca per saggiare la gamba dei suoi avversari. 16.31 Niente da fare per, riassorbito dagli altri fuggitivi. Dietro è la EF Education Nippo a fare l’andatura, ma ci sono ancora 38” di margine. 16.29ci riprova in un tratto in discesa, prendendo una decina di metri di margine. 16.25 Ripresi Uran, Higuita e Cosnefroy a 18 chilometri dal traguardo. Intanto Oira si è riportato sotto ai primi cinque. 16.24 Oltre Uran, ha perso contatto anche Nelson Oira: ora in cinque in avanti, Davide(UAE Team Emirates), Lorenzo...

