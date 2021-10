LIVE Tre Valli Varesine 2021 in DIRETTA: Formolo e De Marchi a duellare ai piedi dell’ultima salita! (Di martedì 5 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 16.53 I due sono sfiniti: prima De Marchi prova ad allungare, poi Formolo. Sarà volata. 16.52 ULTIMO CHILOMETRO! 16.51 Formolo e De Marchi provano ad involarsi in solitaria ma non riescono nell’intento. 16.51 Due chilometri al traguardo, De Marchi a tirare! 16.49 Anche Andreas Kron cerca di allungare, ma trova la risposta prontissima dello sloveno che non esita a dare una mano al suo compagno di mille battaglie Davide Formolo. 16.48 Gaudu prova a scattare ai piedi dell’ultima salita, Pogacar stoppa preventivamente il francese. 16.47 Inizia la salita finale, 31” di vantaggio per De ... Leggi su oasport (Di martedì 5 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 16.53 I due sono sfiniti: prima Deprova ad allungare, poi. Sarà volata. 16.52 ULTIMO CHILOMETRO! 16.51e Deprovano ad involarsi in solitaria ma non riescono nell’intento. 16.51 Due chilometri al traguardo, Dea tirare! 16.49 Anche Andreas Kron cerca di allungare, ma trova la risposta prontissima dello sloveno che non esita a dare una mano al suo compagno di mille battaglie Davide. 16.48 Gaudu prova a scattare aisalita, Pogacar stoppa preventivamente il francese. 16.47 Inizia la salita finale, 31” di vantaggio per De ...

