LIVE Ciclismo su pista | Europei 2021 in DIRETTA | si parte con i Team Sprint | fra poco Fidanza e Moro

Leggi su oasport

(Di martedì 5 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.05 Seconda delle quattro batterie che vede all’opera Germania ed Ucraina. Le tedesche sembrano essere tra le favorite per il successo finale. 18.04 Netta vittoria per la Gran Bretagna con il tempo di 47.834 che non migliora quello fatto segnare in qualifica. Polonia che arriva a quattro decimi dalle britanniche. 18.02 Comincia la prima batteria!! Sfida tra Gran Bretagna e Polonia. 18.01 Le due nazioni con il miglior tempo si giocano l’oro e l’argento, mentre la terza e la quarta andranno a contendersi il bronzo. 17.58 Nelle batterie delfemminile sono al via Gran Bretagna, Polonia, Germania, Ucraina, Russia e Olanda. 17.55 Questo il programma della sessione serale della prima giornata: 18.00 Primo turno...