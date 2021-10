Lei respinge le avance, il marocchino l’ammazza a coltellate: orrore a Torino (Di martedì 5 ottobre 2021) Torino, 5 ott — Ammazzata da un marocchino perché respingeva le sue insistenti avance. Accoltellata alle spalle, come si addice ai vili, ai mezzi uomini incapaci di accettare un rifiuto. E’ la tragica morte di Carmen De Giorgio, 44 anni, uccisa la scorsa notte a Luserna San Giovanni, (provincia di Torino) dal 34enne Hounaifi Mehdi. Che con lo stesso coltello dalla lama di 30 centimetri ha poi ferito le due amiche della vittima, intervenute — invano — per difenderla. respinge il marocchino e lui la ammazza Il tragico episodio ha avuto luogo al bar “Primavera” di via I° Maggio. Le due donne hanno riportato ferite non gravi, mentre per Carmen, invece, non c’è stato nulla da fare: è morta poco dopo l’aggressione. Al personale sanitario accorso sul posto per soccorrerla non ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 5 ottobre 2021), 5 ott — Ammazzata da unperchéva le sue insistenti. Accoltellata alle spalle, come si addice ai vili, ai mezzi uomini incapaci di accettare un rifiuto. E’ la tragica morte di Carmen De Giorgio, 44 anni, uccisa la scorsa notte a Luserna San Giovanni, (provincia di) dal 34enne Hounaifi Mehdi. Che con lo stesso coltello dalla lama di 30 centimetri ha poi ferito le due amiche della vittima, intervenute — invano — per difenderla.ile lui la ammazza Il tragico episodio ha avuto luogo al bar “Primavera” di via I° Maggio. Le due donne hanno riportato ferite non gravi, mentre per Carmen, invece, non c’è stato nulla da fare: è morta poco dopo l’aggressione. Al personale sanitario accorso sul posto per soccorrerla non ...

