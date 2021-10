Le conseguenze della Brexit e il malcontento dei conservatori incombono su Boris Johnson

(Di martedì 5 ottobre 2021) In un paese dove gli scaffali dei supermercati sono vuoti ed è stato mobilitato l’esercito per rifornire di carburante i distributori, isi riuniscono a Manchester. Il congresso serve tanto allo sfoggio di un’unità sempre più di facciata quanto a misurare la leadership di, appannata dall’emergenza degli “shortages” che è stata innescata dalla stretta sull’immigrazione decisa dal suo partito. Il primo ministro sta giocando sulla difensiva, è una novità. Si trova ad ammettere che la penuria di beni potrebbe protrarsi sino a fine dicembre. La tenuta del consenso potrebbe misurarsi anche sul clima delle feste: nel 2020fu costretto dalle varianti del Coronavirus alla marcia indietro verso l’isolamento collettivo dopo aver promesso un minimo di calore familiare, quest’anno i sudditi ...

Advertising

FAspromonti : @marcellogemmato @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Draghi presidente è inaccettabile. Tutt'al più il ministero dell'e… - antomonta56 : RT @urlografico: 4 OTTOBRE 2021 #California #HuntingtonBeach paradiso dei surfisti e mecca del turismo americano sta vivendo le conseguenze… - CrescenzoRajola : A parte la logica e le conseguenze della disputa, ma solo io noto il particolare dell'utilizzo dell'espressione 'Ru… - 11Giuliano : @ImolaOggi La lorenzin compagna del vice presidente dell'oms è la maggior responsabile,della catastrofe che succede… - Piero43 : RT @GianniMagini: @vincenzo9718 Smetti di arrampicarti sugli specchi. Il PD romano è sterco in forma di partito. È un conglomerato di lobbi… -

Ultime Notizie dalla rete : conseguenze della

La Repubblica

I risultati di queste elezioni influenzeranno gli equilibrimaggioranza che sostiene Draghi. E anche l'elezione del presidenteRepubblica Il videoeditoriale di Stefano ...Un nuovo documentario offre proprio uno sguardo diverso sulledi quella elezione, in particolare sulla crescitapresenza dell'alt - right nel dibattito politico nazionale. "White ...1. Finalità del trattamento e conseguenze in caso di rifiuto a fornire i Suoi dati personali Editoriale Domus tratta i Suoi dati personali (nel prosieguo "i Dati") che Lei fornisce al momento della ...Facebook, WhatsApp, Instagram «cancellati» dalla Rete. È durato sei ore il «down» più lungo mai registrato nella storia dei social, tutti e tre appartenenti alla galassia di Mark Zuckerberg ...