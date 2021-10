La Brexit e l' invasione dei tacchini polacchi

(Di martedì 5 ottobre 2021) Nel Lincolnshire, una regione delle Midlands inglesi affacciata sul mare del Nord, cercano raccoglitori di broccoli: sono disposti a pagare 30 sterline l’ora. Poco più a sud, nell’Anglia orientale, gli allevatori hanno iniziato a uccidere e bruciare i maiali: mancano gli operai che si occupano della macellazione, secondo la National Pig Association si dovranno eliminare fino a 120 mila maiali nelle prossime settimane se non si trovano dei macellai. Al momento l’offerta per questo tipo di mansione è di 15,5 sterline l’ora, quasi il doppio del salario minimo. Ma pure con questi stipendi, non c’è offerta sufficiente. Un allevatore didell’Essex, sempre in questo est inglese che deve imparare a vivere con scarsità di risorse umane, ha detto al Financial Times: “Negli ultimi quindici anni abbiamo soddisfatto il cento per cento della domanda interna di ...

Advertising

ilfoglio_it : La “shortage” è il tema che aleggia sulla conferenza dei Tory a Manchester in corso in questi giorni. Johnson dice… - S1973As : @riotta @FT Ha dimenticato l’invasione delle cavallette e le pustole che copriranno i corpi di quelli che hanno vot… -

Ultime Notizie dalla rete : Brexit invasione

Il Sole 24 ORE

... nelle tensioni tra Russia e Ucraina (sfociate in guerra con l'della Crimea nel 2014) la ... Se l'Europa ha superato anni difficili e non si è disunita dopo la crisi greca o lao la ......libera circolazione a 10mila europei dopo avere deciso di lasciare la UE per arginare l'... L'articolo I camionisti inglesi all'esame dellaproviene da Londra - ...E' in corso la conferenza dei Tory a Manchester, il premier Johnson dice di non avere la bacchetta magica per sostenere la catena di approvvigionamento. Ma ora per raccogliere i broccoli si guadagnano ...Londra cambia le regole per il gene editing e apre ai nuovi OGM. A breve Boris Johnson cambierà le leggi vigenti grazie alla Brexit ...