Kuipers e il giorno in cui è diventato arbitro | Quando giocavo mi lamentavo sempre dei fischi

(Di martedì 5 ottobre 2021) Björnolandese da poco ritiratosi, verrà premiato in occasione di Italia - Spagna di Nations League come miglior direttore di gara di Euro 2020. L'intervista di Edoardo Lusena.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Kuipers giorno

ilGiornale.it

Björn, arbitro olandese da poco ritiratosi, verrà premiato in occasione di Italia - Spagna di Nations League come miglior direttore di gara di Euro 2020. L'intervista di Edoardo Lusena.Doveva esseredi festa nazionale per l'annunciata vittoria degli Europei da parte della Nazionale dei Tre ...e se qualche tifoso ha fatto partire una petizione contro l 'Uefa e l'arbitro...