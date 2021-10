Kourtney Kardashian e Addison Rae non sarebbero più amiche

(Di martedì 5 ottobre 2021) L’amicizia tra Kourtney Kardashian e Addison Rae è forse una delle più inaspettate e assurde dello showbiz. Ma da quando le due si sono incontrate – Addison è stata guest star per un tiktok del figlio di Kourtney, Mason, nel 2020 – sono diventate inseparabili tanto che, per un momento, le sorelle Kardashian hanno pensato che ci fosse anche un flirt.

Kortt_Entertain : RT @VanityFairIt: C'è una nuova coppia di BFF in città: Kourtney Kardashian e Megan Fox sono la risposta goth'n'sex al duo sovrano degli an…

Kime le sorelle hanno firmato con Hulu per essere protagoniste di un docureality ... "All'interno dello show, ci sarà tutta la famiglia, ma Kim, Khloé,e la madre, Kris Jenner, ne ...Ero lì anche con[sorella maggiore di Kim]. Le persone hanno semplicemente cominciato a parlarne ma non so perché. Forse perché lei stava divorziando ?" Ha quindi aggiunto che ...Il clan Kardashian torna in tv: Kim Kardashian e le sorelle Khloe e Kourtney stanno per tornare in tv con un nuovi docu-reality ...Maluma e Kim Kardashian hanno un flirt? Tutto era iniziato quando erano stati visti ad alcuni eventi a Miami lo scorso febbraio. Si trattava della prima uscita pubblica della 40enne dopo il divorzio d ...