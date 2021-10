Inchiesta Procura Milano | indagati Fidanza e Jonghi Lavarini

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 5 ottobre 2021) L'europarlamentare di FdI Carlo, e Roberto, storico esponente della destra milanese soprannominato "il Barone Nero", risultanonell'delladisui presunti finanziamenti in nero per la campagna elettorale milanese di FdI. Come confermato da qualificate fonti investigative. I reati ipotizzati dagli inquirenti nei loro confronti sono finanziamento illecito ai partiti e riciclaggio.Il fascicolo di indagine è stato aperto dai pm Piero Basilone e Giovanni Polizzi, sotto il coordinamento deltore aggiunto Maurizio Romanelli, dopo l'giornalista pubblicata da Fanpage. Nel pomeriggio, uomini della guardia di finanza hanno perquisito l'abitazione di Roberto ...