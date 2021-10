Givenchy: bufera per il cappio al collo indossato dalle modelle (Di martedì 5 ottobre 2021) Givenchy è al centro di una bufera mediatica per aver portato in passerella un collier d’argento con le forme di un cappio. L’accessorio era indossato al collo delle modelle che domenica hanno sfilato a Parigi per la collezione primavera-estate 2022. Il collier-cappio di Givenchy: “accessorio offensivo” La maison Givenchy, guidata da Matthew M. Williams, è stata duramente criticata per aver fatto sfilare alla Paris Fashion Week alcune modelle con al collo un collier che ricorda un cappio spezzato. L’accessorio, di forma rigida in argento, era infatti “decorato” con un nodo scorsoio che ha acceso le polemiche di questi giorni. Il collier richiama visivamente la corda ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 5 ottobre 2021)è al centro di unamediatica per aver portato in passerella un collier d’argento con le forme di un. L’accessorio eraaldelleche domenica hanno sfilato a Parigi per la collezione primavera-estate 2022. Il collier-di: “accessorio offensivo” La maison, guidata da Matthew M. Williams, è stata duramente criticata per aver fatto sfilare alla Paris Fashion Week alcunecon alun collier che ricorda unspezzato. L’accessorio, di forma rigida in argento, era infatti “decorato” con un nodo scorsoio che ha acceso le polemiche di questi giorni. Il collier richiama visivamente la corda ...

geokawa : RT @Signorasinasce: Nella bufera #Givenchy per il girocollo in argento a forma di cappio che, rispetto a ben altro , mi sembra poca roba h… - Larisa40765958 : RT @Signorasinasce: Nella bufera #Givenchy per il girocollo in argento a forma di cappio che, rispetto a ben altro , mi sembra poca roba h… - Signorasinasce : Nella bufera #Givenchy per il girocollo in argento a forma di cappio che, rispetto a ben altro , mi sembra poca ro… - Affaritaliani : Moda, modella sfila con collana-cappio al collo. Givenchy nella bufera -