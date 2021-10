Feltri | “Pagherò la multa | se gradisce a Raggi anche bottiglia di champagne”

Leggi su italiasera

(Di martedì 5 ottobre 2021) “Pagare 11mila euro. Ma che condanna è…. Che mi frega di 11mila euro. Ne pago20, basta che non mi rompa più i c… Sono talmente contento, anzi felicissimo. Non è una condanna, ma un applauso. Seposso inviare alla Reggidelle bottiglie di”. Con queste parole Vittoriocommenta all’Adnkronos la condanna per diffamazione per un articolo apparso in prima pagina su Libero dal titolo “Patata bollente” riferito a Virginia, sindaco di Roma. “Aveva chiesto tre anni e 4 mesi di galera per una ‘patata bollente’ che non ho nefatto – ricorda ancora Vittorio- Io ero direttore editoriale e non direttore responsabile”. L'articolo proviene da Italia Sera.