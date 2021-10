Credito d’imposta per la sanificazione: chi può averlo e a quanto ammonta (Di martedì 5 ottobre 2021) L’Agenzia delle Entrate ha reso noto, con il provvedimento n. 191910/2021 i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del Credito d’imposta per la sanificazione, che viene ora riproposto con piccole variazioni rispetto al precedente. Iniziamo con il dire che la richiesta di accesso al Credito d’imposta è possibile presentarla dal 4 ottobre sino al 4 novembre, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del relativo sito internet. Nello stesso periodo sarà inoltre possibile presentare una nuova comunicazione che sostituisca integralmente la precedente, o presentare rinuncia al Credito precedentemente richiesto. I soggetti che potranno beneficiare di tale ... Leggi su bergamonews (Di martedì 5 ottobre 2021) L’Agenzia delle Entrate ha reso noto, con il provvedimento n. 191910/2021 i criteri e le modalità di applicazione e fruizione delper la, che viene ora riproposto con piccole variazioni rispetto al precedente. Iniziamo con il dire che la richiesta di accesso alè possibile presentarla dal 4 ottobre sino al 4 novembre, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del relativo sito internet. Nello stesso periodo sarà inoltre possibile presentare una nuova comunicazione che sostituisca integralmente la precedente, o presentare rinuncia alprecedentemente richiesto. I soggetti che potranno beneficiare di tale ...

Advertising

upi_parma : Al via le domande per il credito d'imposta sanificazione e dispositivi di protezione anti-Covid: A partire da ieri… - Ordine_CDL_NA : L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’operazione di lease back evita la rideterminazione del credito d’imposta 4.… - ansa_economia : Fisco, al via le domande per il bonus sanificazione. Credito d'imposta al 30% anche su spese per mascherine e tampo… - edilportale : Entro il 4 novembre le richieste per il #bonussanificazione, il credito d’imposta del 30% per le spese di sanificaz… - ApportunityIt : Bonus moda 2021 2022: codici ATECO, credito d'imposta al 30% - Ti consiglio -

Ultime Notizie dalla rete : Credito d’imposta Credito d'imposta ACE 2021: esempi di calcolo e di compilazione della comunicazione Fiscoetasse