Comunali Napoli, doppia 'sconfitta' per de Magistris: "Il popolo è stato il mio partito" (Di martedì 5 ottobre 2021) Napoli, 5 ottobre 2021 " "È stato un grande onore, un grande privilegio, una grande fatica, ma oggi voglio ringraziare soprattutto i napoletani. Grazie a tutte e a tutti, questo è l'ultimo saluto da ... Leggi su quotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021), 5 ottobre 2021 " "Èun grande onore, un grande privilegio, una grande fatica, ma oggi voglio ringraziare soprattutto i napoletani. Grazie a tutte e a tutti, questo è l'ultimo saluto da ...

Advertising

fattoquotidiano : RISULTATI ELEZIONI A Napoli il candidato del M5s-Pd Gaetano Manfredi va verso la vittoria al primo turno. Leggi ex… - you_trend : ?? Trend di #FDI dalle ultime comunali ad oggi (dati parziali): #Napoli +3,1% (1,3%->4,4%) #Roma +6,6% (12,3%->17,9… - fanpage : #elezioniamministrative2021 Conte, Fico e Di Maio a Napoli per la vittoria di Manfredi - Kalmha : RT @jacopo_iacoboni: Il M5S a Napoli alle politiche nel 2018 prese il 52,4% Ieri alle comunali (lo so, il paragone è filologicamente impro… - willerdino : RT @jacopo_iacoboni: Il M5S a Napoli alle politiche nel 2018 prese il 52,4% Ieri alle comunali (lo so, il paragone è filologicamente impro… -