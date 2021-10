Come in un incontro di wrestling: ecco come Paul Pogba ferma Yerry Mina (Di martedì 5 ottobre 2021) Durante la settima giornata di Premier, il l centrocampista del Manchester United Paul Pogba ha fermato il difensore colombiano dell'Everton, Yerry Mina, "abbracciandolo" da dietro e poi lo ha gettato ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 5 ottobre 2021) Durante la settima giornata di Premier, il l centrocampista del Manchester Unitedhato il difensore colombiano dell'Everton,, "abbracciandolo" da dietro e poi lo ha gettato ...

Advertising

matteosalvinimi : Dopo lo sbarco numero 45.876 il ministro Lamorgese accetta un incontro con me su come risolvere il problema. Bene,… - meb : Un bell’incontro con gli amici di @ItaliavivaN al Foqus. Sosteniamo tutti @GaeManfredi in questo rush finale! Tra u… - Valessiabi : RT @chruggeriTg2: Una donna di 101 anni adotta il gatto più anziano del rifugio: “Un incontro fatto in Paradiso” - inotg_inot59 : RT @capitone71: @Stefano173456 Incredibile. Come sia possibile che un candidato che non si è mai presentato ad un incontro pubblico possa e… - mktrsclub : 'Il futuro è sempre diverso da come ce lo immaginiamo.' #MagnusLindkvist, trendspotter e futurologo, è il primo spe… -