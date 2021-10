Chi sono i vincitori del Nobel per la Fisica 2021 (Di martedì 5 ottobre 2021) Il premio Nobel per la Fisica 2021 è stato assegnato all'italiano Giorgio Parisi, al tedesco Klaus Hasselmann e all'americano Syukuro Manabe, “per il loro contributo fondamentale nel comprendere alcuni sistemi fisici complessi”. Ad Hasselmann e Manabe il premio è stato assegnato per i loro modelli sul clima e di previsione del riscaldamento globale, mentre a Parisi per le scoperte sulle fluttuazioni nei sistemi fisici. Dal 1901 al 2020 sono stati assegnati 114 Nobel in questo campo della ricerca. Era dal 2002 che non veniva assegnato un Nobel per la Fisica a un italiano. Finora solo un fisico è stato premiato 2 volte: John Bardeen. Il più giovane è stato Lawrence Bragg, che è stato premiato quando aveva 25 anni, insieme al padre. Il più anziano è stato Arthur ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 5 ottobre 2021) Il premioper laè stato assegnato all'italiano Giorgio Parisi, al tedesco Klaus Hasselmann e all'americano Syukuro Manabe, “per il loro contributo fondamentale nel comprendere alcuni sistemi fisici complessi”. Ad Hasselmann e Manabe il premio è stato assegnato per i loro modelli sul clima e di previsione del riscaldamento globale, mentre a Parisi per le scoperte sulle fluttuazioni nei sistemi fisici. Dal 1901 al 2020stati assegnati 114in questo campo della ricerca. Era dal 2002 che non veniva assegnato unper laa un italiano. Finora solo un fisico è stato premiato 2 volte: John Bardeen. Il più giovane è stato Lawrence Bragg, che è stato premiato quando aveva 25 anni, insieme al padre. Il più anziano è stato Arthur ...

