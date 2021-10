Boris, primo ciak a Roma per la quarta stagione. Tornano tutti i protagonisti (Di martedì 5 ottobre 2021) Ieri, 4 ottobre, sono partite a Roma le riprese della quarta stagione di “Boris” che racconterà il ritorno della storica troupe degli Occhi del Cuore su un set. Scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, la serie tv cult comedy, dopo tre stagioni e un film, torna per raccontare il backstage del mondo del cinema e delle tv italiane. Lo farà con un linguaggio satirico e sempre fuori dagli schemi senza dimenticare che, nel frattempo, la tv è cambiata con l’arrivo di social, influencer ma anche con l’utilizzo delle piattaforme streaming. Le riprese andranno avanti per nove settimane. Una buona notizia per gli amanti di “Boris” è che nel cast torneranno tutti i protagonisti delle passate stagioni. Ci sarà spazio anche per qualche new entry. Rivedremo Luca ... Leggi su open.online (Di martedì 5 ottobre 2021) Ieri, 4 ottobre, sono partite ale riprese delladi “” che racconterà il ritorno della storica troupe degli Occhi del Cuore su un set. Scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, la serie tv cult comedy, dopo tre stagioni e un film, torna per raccontare il backstage del mondo del cinema e delle tv italiane. Lo farà con un linguaggio satirico e sempre fuori dagli schemi senza dimenticare che, nel frattempo, la tv è cambiata con l’arrivo di social, influencer ma anche con l’utilizzo delle piattaforme streaming. Le riprese andranno avanti per nove settimane. Una buona notizia per gli amanti di “” è che nel cast tornerannodelle passate stagioni. Ci sarà spazio anche per qualche new entry. Rivedremo Luca ...

