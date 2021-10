Amministrative, tutti i sindaci eletti a Catanzaro, Crotone e Vibo: ecco chi sono (Di martedì 5 ottobre 2021) I sindaci della provincia di Catanzaro: il link ARGUSTO Eletto sindaco Walter Matozzo con 285 voti. Matozzo raccoglie l'83,64% delle preferenze. Niente da fare per Francesco Garieri, che con la sua ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 5 ottobre 2021) Idella provincia di: il link ARGUSTO Eletto sindaco Walter Matozzo con 285 voti. Matozzo raccoglie l'83,64% delle preferenze. Niente da fare per Francesco Garieri, che con la sua ...

Advertising

NicolaMorra63 : Amministrative 2021. Aumento importante dell'astensionismo. Se la democrazia è partecipazione, l'aumento di coloro… - Antonio_Tajani : Amici vi ricordo che oggi si vota fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Le elezioni amministrative sono importanti… - lorepregliasco : Con tutti i limiti possibili (voto locale, liste civiche...), una prima fotografia dello stato di salute dei partit… - sdeangelis56 : @borghi_claudio Le amministrative non sono la fine del mondo. Pensate e agite in prospettiva del 2023. Per l'elezi… - thewaterflea : RT @PietroDegliEffe: Scusate ma i fenomeni sovranisti col partito dello zero virgola qualcosa dove sono? Hanno cambiato il mondo con questa… -